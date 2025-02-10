Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Спортінг Лісабон прийматиме Боруссію Дортмунд.

Матч відбудеться у вівторок, 11 лютого, на Ештадіу Жозе Алваладе в Лісабоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руя Боржеша. Так, на перемогу Спортінга можна поставити з коефіцієнтом 2.28, тоді як потенційний успіх Боруссії оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Спортінга й тотал менше 4,5", представлений показником 2.79.

Коефіцієнтом 2.45 оцінена ймовірність звитяги Спортінга або нічиєї з тоталом більше 2,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Підсумковий результат: результативна нічия". На нього можна поставити з показником 4.20.