Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Ювентус прийматиме ПСВ.

Матч відбудеться у вівторок, 11 лютого, на Ювентус Стедіум у Турині. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Тіаго Мотти. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.94, тоді як потенційний успіх ПСВ оцінюється показником 4.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Ювентуса й тотал менше 4,5", представлений показником 2.25.

Коефіцієнтом 2.90 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Ювентуса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Ювентус не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.15.