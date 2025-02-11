Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ювентус — ПСВ, Getty Images
11 лютого 2025, 00:30
У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Ювентус прийматиме ПСВ.
Матч відбудеться у вівторок, 11 лютого, на Ювентус Стедіум у Турині. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Тіаго Мотти. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.94, тоді як потенційний успіх ПСВ оцінюється показником 4.15. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Ювентуса й тотал менше 4,5", представлений показником 2.25.
Коефіцієнтом 2.90 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Ювентуса.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Ювентус не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.15.