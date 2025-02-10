Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Манчестер Сіті прийматиме Реал Мадрид.

Матч відбудеться у вівторок, 11 лютого, на Сіті оф Манчестер Стедіум у Манчестері. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2.33, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 2.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 2.02.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.13.