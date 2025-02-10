Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Манчестер Сіті — Реал Мадрид, Getty Images
10 лютого 2025, 14:55
У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Манчестер Сіті прийматиме Реал Мадрид.
Матч відбудеться у вівторок, 11 лютого, на Сіті оф Манчестер Стедіум у Манчестері. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2.33, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 2.90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 2.02.
Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.13.