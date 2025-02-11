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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Брюгге прийматиме Аталанту.

Матч відбудеться в середу, 12 лютого, на Ян Брейделштадіон у Брюгге. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 2.13, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 3.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві заб'ють: так і тотал більше 2,5", представлений показником 2.30.

Коефіцієнтом 3.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Шарля Де Кетеларе, який раніше представляв Брюгге.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Аталанта не програє й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.58.