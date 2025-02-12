Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Монако прийматиме Бенфіку.

Матч відбудеться в середу, 12 лютого, на Стад Луї II у Монако. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Аді Гюттера. Так, на перемогу Монако можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 3.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.90.

Коефіцієнтом 1.94 оцінена ймовірність перемоги Монако в один гол або нічиєї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.12.