Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Селтік прийматиме Баварію.

Матч відбудеться в середу, 12 лютого, на Селтік Парк у Глазго. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.42, тоді як потенційний успіх Селтіка оцінюється показником 6.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії й тотал менше 4,5", представлений показником 2.07.

Коефіцієнтом 2.60 оцінена ймовірність "сухої" звитяги Баварії.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Заб'є два або більше голів: Гаррі Кейн". На нього можна поставити з показником 3.00.