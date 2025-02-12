Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Феєнорд прийматиме Мілан.

Матч відбудеться в середу, 12 лютого, на Стадіон Феєнорд "Де Кейп" у Роттердамі. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.16, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Мілана в один гол або нічия", представлений показником 1.91.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Сантьяго Хіменеса, який раніше представляв Феєнорд.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Підсумковий результат: результативна нічия". На нього можна поставити з показником 4.20.