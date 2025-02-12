Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Мілан, Getty Images
12 лютого 2025, 09:40
У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Феєнорд прийматиме Мілан.
Матч відбудеться в середу, 12 лютого, на Стадіон Феєнорд "Де Кейп" у Роттердамі. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.16, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Мілана в один гол або нічия", представлений показником 1.91.
Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Сантьяго Хіменеса, який раніше представляв Феєнорд.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Підсумковий результат: результативна нічия". На нього можна поставити з показником 4.20.