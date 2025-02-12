Розповідаємо, на що можна поставити в цій грі.
Порту - Рома, Getty Images
12 лютого 2025, 20:45
У рамках першого матчу 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Порту прийматиме Рому.
Матч відбудеться в четвер, 13 лютого, на Ештадіу ду Драгау у Порту. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мартіна Ансельмі. Так, на перемогу Порту можна поставити з коефіцієнтом 2,49, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3,10. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.
Тож на що ставити?
Пропонуємо звернути увагу на варіант із "Обидві заб'ють — Так", представлений показником 1.76.
Серед більш ризикованих варіантів пропонуємо "патріотичний" варіант із голом Артема Довбика за 2.60.