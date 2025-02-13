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Пропонуємо згадати матчі роттердамців, в яких зіграли великі котирування.

Феєнорд мінімально переміг Мілан в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів і додав ще один неочікуваний результат у своїй поточній єврокубковій кампанії. Коефіцієнт на успіх роттердамців складав 4.4. В матчах нідерландської команди регулярно заходили дуже великі котирування на основні події (П1 — Х — П2). Пропонуємо вам згадати виступи Феєнорда в Лізі чемпіонів й дізнатись, яку вигоду отримали ті, хто зробив вдалу ставку на поєдинки роттердамців.

Бенфіка — Феєнорд 1:3 (П2 — 6.3)

Бенфіка вважалась очевидним фаворитом матчу, тим більше команда Анатолія Трубіна грала на своєму полі, але Феєнорд зміг здивувати. Це був перший з трьох великих матчів, в якому роттердамці продемонстрували, що можуть грати з дуже сильними супротивниками на рівних та навіть перевершувати їх. Уеда та Міламбо забили ще в першому таймі, а в другій половині гри команди обмінялись голами.

Манчестер Сіті — Феєнорд 3:3 (Х — 7.4)

Криза Манчестер Сіті почалась ще восени й досі має відголоси, але Феєнорд шокував "містян" дужче, ніж, можливо, будь-яка з поразок — в той момент, коли здавалось, що команда Хосепа Гвардіоли повертається. Сіті забезпечив собі перевагу у три м'ячі вже на 53 хвилині завдяки дублю Голанда та точному удару Гюндогана. Здавалось, що може трапитись? Хаджи Мусса — 75 хвилина, Хіменес — 82, Ганцко — 89. Дивовижний камбек й солодкий коефіцієнт для тих, хто ставив на нічию. Що пропонували на цю подію в режимі Live навіть страшно уявити.

Феєнорд — Баварія 3:0 (П1 — 8.1)

Якщо на перший погляд здається, що такий ефектний камбек як у матчі проти Манчестер Сіті — це вершина досягнень Феєнорда, то ви помиляєтесь. У грі проти Баварії роттердамці зробили майже те саме, тільки не пропустили перед цим 3 голи. Неочікувана поразка 0:3 за великим рахунком вартувала мюнхенцям місця у топ-8, а дубль Сантьяго Хіменеса допоміг йому здобути трансфер в Мілан.

Інші матчі Феєнорда в цьому розіграші Ліги чемпіонів також могли принести суттєві виграші:

Феєнорд — РБ Зальцбург 1:3 (П2 — 6.1)

Феєнорд — Мілан 1:0 (П1 — 4.4)

Жирона — Феєнорд 2:3 (П2 — 3.9)

Лілль — Феєнорд — 6:1 (П1 — 2.36)

Феєнорд — Баєр 0:4 (П2 — 1.72)

Феєнорд — Спарта П 4:2 — (П1 — 1.4)