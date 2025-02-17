Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Мілан прийматиме Феєнорд (перша зустріч — 0:1).

Матч відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Стадіо Сан-Сіро в Італії. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 1.48, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 6.60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Мілана і тотал менше 3,5", представлений показником 2.43.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні лідера Мілана Крістіана Пулішича.

Мілану важливо якнайшвидше вийти вперед, тож пропонуємо розглянути сценарій "Перший гол: 1-20 хвилина". На нього можна поставити з показником 2.30.