Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Аталанта прийматиме Брюгге (перша зустріч — 1:2).

Матч відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Стадіо ді Бергамо в Італії. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 1.55, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 4.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Азіатська фора: Аталанта -1,25", представлений показником 2.16.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність того, що Аталанта заб'є в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Аталанти і тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.23.