Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Баварія прийматиме Селтік (перша зустріч — 2:1).

Матч відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Футбольній Арені Мюнхен у Німеччині. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.16, тоді як потенційний успіх Селтіка оцінюється показником 18.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Заб'є два або більше голів: Гаррі Кейн", представлений показником 2.80.

Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність "сухої" перемоги Баварії.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Баварії і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.93.

Слідкуйте за поєдинком Баварія — Селтік на Football.ua.