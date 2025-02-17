Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Бенфіка прийматиме Монако (перша зустріч — 1:0).

Матч відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Ештадіу ду СЛ Бенфіка в Португалії. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Бруну Лаже. Так, на перемогу Бенфіки можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як потенційний успіх Монако оцінюється показником 4.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.99.

Коефіцієнтом 2.22 оцінена ймовірність того, що обидві команди заб'ють і тотал буде менше 4,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Бенфіки в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 2.01.

Слідкуйте за поєдинком Бенфіка — Монако на Football.ua.