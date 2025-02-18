Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Боруссія Дортмунд прийматиме Спортінг Лісабон (перша зустріч — 3:0).

Матч відбудеться в середу, 19 лютого, на БВБ Штадіон Дортмунд у Німеччині. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ніко Ковача. Так, на перемогу Боруссії можна поставити з коефіцієнтом 1.96, тоді як потенційний успіх Спортінга оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Боруссії в один гол або нічия", представлений показником 1.92.

Коефіцієнтом 2.19 оцінена ймовірність того, що Спортінг виграє в одному з таймів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.19.

Слідкуйте за поєдинком Боруссія Дортмунд — Спортінг Лісабон на Football.ua.