Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 ПСВ прийматиме Ювентус (перша зустріч — 1:2).

Матч відбудеться в середу, 19 лютого, на ПСВ Стадіон у Нідерландах. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Петера Боша. Так, на перемогу ПСВ можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 2.97. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.90.

Коефіцієнтом 2.13 оцінена ймовірність того, що обидві команди заб'ють і тотал буде менше 4,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога ПСВ в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 1.95.

Слідкуйте за поєдинком ПСВ — Ювентус на Football.ua.