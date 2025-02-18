Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 ПСЖ прийматиме Брест (перша зустріч — 3:0).

Матч відбудеться в середу, 19 лютого, на Парк де Пренс у Франції. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.22, тоді як потенційний успіх Бреста оцінюється показником 13.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога ПСЖ у два гола", представлений показником 4.00.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність "сухої" звитяги ПСЖ.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: ні й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.21.

Слідкуйте за поєдинком ПСЖ — Брест на Football.ua.