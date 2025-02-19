Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Реал Мадрид прийматиме Манчестер Сіті (перша зустріч — 3:2).

Матч відбудеться в середу, 19 лютого, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Іспанії. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.88, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 3.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Результативність таймів: 2-й > 1-й", представлений показником 1.93.

Коефіцієнтом 2.05 оцінена ймовірність того, що Манчестер Сіті виграє в одному з таймів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.29.

Слідкуйте за поєдинком Реал Мадрид — Манчестер Сіті на Football.ua.