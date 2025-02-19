Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Рома прийматиме Порту (перша зустріч — 1:1).

Матч відбудеться в четвер, 20 лютого, на Стадіо Олімпіко в Італії. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 1.83, тоді як потенційний успіх Порту оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Рома не програє і тотал менше 2,5", представлений показником 2.11.

Коефіцієнтом 2.10 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Артема Довбика.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.38.

Слідкуйте за поєдинком Рома — Порту на Football.ua.