Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Реал Мадрид прийматиме Атлетіко.

Матч відбудеться у вівторок, 4 березня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Іспанії. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.88, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 4.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Реала в один гол або нічия", представлений показником 1.90.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кіліана Мбаппе.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.15.

Слідкуйте за поєдинком Реал Мадрид — Атлетіко на Football.ua.