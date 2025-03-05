Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 ПСЖ прийматиме Ліверпуль.

Матч відбудеться в середу, 5 березня, на Парк де Пренс у Франції. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 2.44, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2.83. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Ліверпуль: -0,25", представлений показником 2.42.

Коефіцієнтом 2.75 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеді Салаха.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.11.

Слідкуйте за поєдинком ПСЖ — Ліверпуль на Football.ua.