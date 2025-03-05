Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед, Getty Images
05 березня 2025, 15:15
У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Реал Сосьєдад прийматиме Манчестер Юнайтед.
Матч відбудеться в четвер, 6 березня, на Реале Арені в Іспанії. Початок — о 19:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Іманоля Альгуасіля. Так, на перемогу Реала Сосьєдад можна поставити з коефіцієнтом 2.13, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3.75. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.30.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Манчестер Юнайтед: +0,25", представлений показником 2.06.
Коефіцієнтом 4.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бруну Фернандеша.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал менше 2,0". На нього можна поставити з показником 2.42.
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