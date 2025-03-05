Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Реал Сосьєдад прийматиме Манчестер Юнайтед.

Матч відбудеться в четвер, 6 березня, на Реале Арені в Іспанії. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Іманоля Альгуасіля. Так, на перемогу Реала Сосьєдад можна поставити з коефіцієнтом 2.13, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Манчестер Юнайтед: +0,25", представлений показником 2.06.

Коефіцієнтом 4.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бруну Фернандеша.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал менше 2,0". На нього можна поставити з показником 2.42.

Слідкуйте за поєдинком Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед на Football.ua.