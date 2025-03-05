Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Рома прийматиме Атлетік.

Матч відбудеться в четвер, 6 березня, на Стадіо Олімпіко в Італії. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.43, тоді як потенційний успіх Атлетіка оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Рома: -0,25", представлений показником 2.00.

Коефіцієнтом 2.10 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Артема Довбика.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Рома не програє і тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.14.

Слідкуйте за поєдинком Рома — Атлетік на Football.ua.