Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Атлетіко прийматиме Реал Мадрид (перша зустріч — 1:2).

Матч відбудеться у середу, 12 березня, на Естадіо Метрополітано в Іспанії. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко можна поставити з коефіцієнтом 2.58, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 2.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

Прохід "матрацників" до наступної стадії оцінюється в 3.70, а "вершкових" — в 1.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал менше 2.75", представлений показником 2.00.

Коефіцієнтом 2.12 оцінена ймовірність того, що обидві команди заб'ють і тотал буде менше 4,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Атлетіко в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 1.98.

Слідкуйте за поєдинком Атлетіко — Реал Мадрид на Football.ua.