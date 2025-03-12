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Тепер єгиптянин посідає третю сходинку.

В другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль поступився на своєму полі Парі Сен-Жермен з рахунком 0:1, а після цього програв у серії пенальті, завершивши свої виступи у головному клубному турнірі Європи. Цей результат має серйозний вплив на шанс Мохамеда Салаха виграти Золотий м'яч. Розповідаємо, як виліт Ліверпуль змінив розклади у боротьбі за легендарний індивідуальний трофей.

До вчорашнього дня Мохамед Салах лідирував у списку претендентів на Золотий м'яч, але тепер посідає третю сходинку з коефіцієнтом 6. Очолює рейтинг фаворитів Рафінья з котируванням 3. Вчора бразилець двічі забив Бенфіці й зміцнив свої шанси на перемогу. Другим в списку йде Кіліан Мбаппе, на якого сьогодні ще чекає матч проти Атлетіко. Ця гра може знов змінити розклади в боротьбі за Золотий м'яч, але сьогодні ви можете поставити на француза з коефіцієнтом 3.5.

Інші претенденти на нагороду:

Вінісіус Жуніор — 11

Усман Дембеле — 15

Ламін Ямал — 17

Гаррі Кейн — 19

Джуд Беллінгем — 26

Роберт Левандовські — 34

Вірджил ван Дейк — 41

Пишіть свої думки в коментарях щодо того, хто виграє Золотий м'яч.