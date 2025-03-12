Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Манчестер Юнайтед прийматиме Реал Сосьєдад (перша зустріч — 1:1).

Поєдинок відбудеться в четвер, 13 березня, на стадіоні Олд Траффорд в Англії. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед можна поставити з коефіцієнтом 1.89, тоді як потенційний успіх Реала Сосьєдад оцінюється показником 4.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

Прохід англійців до наступної стадії оцінюється в 1.40, а іспанців — в 3.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Манчестер Юнайтед: -0,75", представлений показником 2.14.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність того, що Манчестер Юнайтед не програє і тотал буде менше 2,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Манчестер Юнайтед і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.10.

Слідкуйте за поєдинком Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад на Football.ua.