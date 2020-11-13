Бразилия

Также "селесао" не помогут Филиппе Коутиньо и Каземиро.

Руководство сборной Бразилии отказалось от идеи использовать Неймара в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Венесуэлы и Уругвая — сообщил официальный сайт бразильской конфедерации футбола.

У Неймара травма приводящей мышцы левого бедра, и он ни при каких обстоятельствах не принял бы участие в первом матче против Венесуэлы (14 ноября, 02:30 по киевскому времени). При этом выход Неймара во втором поединке против Уругвая (18 ноября, 01:00), по мнению доктора сборной Родриго Ласмара, был бы неоправданным риском.

Также в матчах третьего и четвертого тура не примут участие участники первых двух побед Бразилии в отборочном турнире (над Перу и Боливией) Каземиро и Филиппе Коутиньо.