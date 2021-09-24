Бразилия

Легендарный футболист решил не поступаться принципами.

После того, как Сан-Паулу расторг контракт с Даниэлем Алвесом, легендарный защитник так и не смог найти себе новую команду — сообщает O Globo.

Поскольку трансферное окно в чемпионате Бразилии закрывается 24 сентября, искать себе трудоустройство в другом регионе планеты.

Ситуация усугубляется еще и тем, что как только Алвес потерял клубную прописку, Тите тут же исключил его из списка национальной сборной Бразилии.

Последней попыткой было трудоустроиться в Флуминенсе, но и она увенчалась неудачей.

Как объяснил ситуацию сам футболист, у него есть принципы, которыми он не поступится. Дело не в деньгах.