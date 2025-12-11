Ліга чемпіонів

Англієць підтримав свого наставника.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем поділився думками щодо матчу з Манчестер Сіті (1:2) у рамках 6 туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує англійця Marca.

«У нас чудовий тренер. У мене з ним прекрасні стосунки. І я знаю, що у багатьох моїх партнерів по команді також. У нас були хороші розмови всередині команди після того, як ми кілька разів зіграли внічию. Відчуваємо, що подолали цю смугу невдач, крім останніх двох матчів.

Ніхто не здається, ніхто не скаржиться. Ми продовжуємо намагатися вирішити проблеми у роздягальні, незалежно від того, що відбувається за її межами.

Є все необхідне, щоб змінити ситуацію. Можливо, нам просто потрібно трохи удачі.

Розумію, чому нас освистують, люди платять великі гроші, щоб стежити за нами. І ми граємо за найкращий клуб у світі», – сказав Беллінгем.