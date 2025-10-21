Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 21 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Ньюкасл Юнайтед прийматиме Бенфіку. Після розгромної перемоги над Юніон Сен-Жіллуаз команда Едді Хау спробує закріпити успіх і зробити ще один крок до плей-оф. Бенфіка ж намагатиметься перервати серію невдач і здобути перші очки у турнірі.

НЬЮКАСЛ — БЕНФІКА ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЧИНЯК (ПОЛЬЩА)▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

"Сороки" підходять до матчу в непоганому настрої, попри нещодавню поразку від Брайтона в АПЛ. В Лізі чемпіонів команда розігралася — впевнена перемога 4:0 над Юніоном стала найбільшою для клубу в єврокубках. Ентоні Гордон забив у двох турах поспіль і прагне стати першим гравцем Ньюкасла, який забиватиме в трьох матчах ЛЧ поспіль. У хорошій формі також Волтемейд і Барнс, які результативно проявили себе у попередньому поєдинку.

Історія протистоянь з португальськими клубами — не надто успішна для Ньюкасла: лише одна перемога в семи матчах. Проте вдома англійці ще не програвали португальцям (одна перемога та три нічиї). Уболівальники на Сент-Джеймс Парк очікують нову яскраву гру після знаменитого тріумфу над ПСЖ у минулому сезоні.

Бенфіка підходить до матчу в кризовому стані. Команда програла обидва матчі групи, а загалом не виграє вже чотири матчі поспіль у Лізі чемпіонів. Востаннє португальці перемагали англійський клуб у єврокубках ще у 2014 році — це була звитяга над Тоттенгемом. У ЛЧ ж Бенфіка не виграє в Англії з 2006 року, коли обіграла Ліверпуль на Енфілді.

Тренерський штаб гостей зіткнувся з кадровими труднощами — під питанням участь одразу кількох ключових гравців. Водночас очікується, що в центрі оборони вийде досвідчений Отаменді, а атакувальну лінію поведе Жуан Маріу.

Цей матч — принциповий і для обох клубів у контексті боротьби за вихід з групи, і для підвищення клубного коефіцієнта УЄФА. Ньюкасл досі має дуже низький рейтинг і прагне вийти з "четвертого кошика" у майбутніх розіграшах. Для цього необхідно набирати очки саме в таких матчах.

За версією FAVBET, більше шансів на успіх сьогодні мають господарі. Так, на перемогу "сорок" пропонується коефіцієнт 1.6, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 5.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.30.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

НЬЮКАСЛ: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Берн — Бруно, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Вольтемаде, Гордон

БЕНФІКА: Трубін — Дедич, Сілва, Отаменді, Даль — Барренчеа, Ріос — Лукебакіо, Судаков, Аурснес — Павлідіс

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ