Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинків третього туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 21 жовтня.

Сьогодні, 21 жовтня, проходитиме перший ігровий день в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

*Анонси на центральні матчі сьогоднішнього ігрового дня читайте в окремих матеріалах.

БАРСЕЛОНА — ОЛІМПІАКОС

ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 19:45. ОЛІМПІК ЛЬЮЇС КОМПАНІС, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — УРС ШНІДЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Барселона посідає лише 16 місце в основному етапі Ліги чемпіонів після перемоги над Ньюкаслом (2:1) та поразки від ПСЖ (1:2). За поразкою від чинних чемпіонів ЛЧ була несподівана поразка від Севільї (1:4) в Ла Лізі, через що підопічні Ганс-Дітера Фліка пішли на міжнародну перерву в пригніченому настрої.

Здавалося, на них чекав ще один поганий результат в суботньому дербі з Жироною (2:1) після млявого першого тайму, де "синьо-гранатові" могли пропустити кілька голів. Однак Рональд Араухо, вийшовши на заміну в лінію нападу!, врятував становище Барселони, забивши переможний гол на 93 хвилині.

В результаті Барселона відстає лише на два очки від лідера Реала, з яким вона зустрінеться на Сантьяго Бернабеу у наступну неділю, але, хоча багато хто думатиме про Ель Класіко, "блаугранас" слід уникати недооцінки у своїй першій зустрічі з Олімпіакосом після групового етапу сезону-2017/18.

Барселона, безперечно, черпає впевненість у тому, що вони виграли всі свої попередні домашні матчі в Європі проти грецьких команд, включаючи перемогу над Олімпіакосом (3:1) у жовтні 2017 року.

Олімпіакос вперше з сезону-2020/21 бере участь в основному етапі ЛЧ завдяки успіху в грецькій Суперлізі минулого сезону. Хосе Луїс Менділібар, який привів Олімпіакос до перемоги в Лізі конференцій у сезоні-2023/24, розпочав єврокубковий сезон із прикрої нульової нічиєї з Пафосом, який більшу частину матчу провів удесятьох.

Олімпіакос з українським форвардом Романом Яремчуком, який нарешті відновився після травми, поки що посідає 29 місце в єврокубку, оскільки у другому турі греки поступилися Арсеналу (0:2). За цими результатами відбулася образлива поразка від принципового суперника ПАОКа (1:2) у Суперлізі, перш ніж команда повернулася до перемог у недільному матчі проти Лариси (2:0).

Олімпіакос відчайдушно сподіватиметься на те, що вони нарешті зможуть побалувати своїх фанатів забитими м'ячами в єврокубках. Проте їхні надії на позитивний результат на Монжуїку будуть затьмарені тим фактом, що вони програли кожен з останніх 11 матчів групового етапу ЛЧ, тоді як Менділібар програв 23 із 27 своїх тренерських зустрічей проти Барселони.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Щесни — Мартін, Кубарсі, Араухо, Кунде — де Йонг, Педрі, Касадо — Рашфорд, Ямаль, Лопес.

Олімпіакос: Цолакіс — Ортега, Пірола, Рецос, Коштінья — Гарсія, Ессе — Поденсе, Шикінью, Мартінш — Ель-Каабі.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ганс-Дітера Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.18, тоді як потенційний успіх Олімпіакоса оцінюється показником 14.12. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.33.

прогноз 3:1

ЮНІОН СЕНТ-ЖИЛУАЗ — ІНТЕР

ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 22:00. КОНСТАНТ ВАНДЕНСТОК, БРЮССЕЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Продовжуючи минулорічну серію, Інтер виграв перші два матчі, не пропустивши жодного голу в єврокубках: спочатку "нерадзуррі" обіграли Аякс (2:0), а потім розібралися зі Славією (3:0). Міланський клуб відіграв на нуль у десяти з останніх 11 матчів групового етапу, здобувши 11 перемог і зазнавши лише однієї поразки в останніх 16 зустрічах.

Після поразки від ПСЖ у фіналі 2025 року Інтер почав перебудовуватися під керівництвом Крістіана Ківу, і останнім часом команда набула серйозного імпульсу. Перемога над Ромою у суботу принесла Інтеру 15 очок у Серії А, що дозволило команді зрівнятися з Наполі та Ромою, позаду Мілана в одному балі.

Отже, останньою поразкою "нерадзуррі" залишається поразка у Дербі д'Італія від Ювентуса (3:4) у вересні, і вони будуть сповнені впевненості перед своєю першою зустріччю з Юніоном Сен-Жиллуаз.

Юніон — чинний чемпіон Бельгії, який минулого сезону перервав 90-річне очікування чемпіонського титулу і оформив національний дубль. Раніше цього місяця брюссельський клуб провів свій перший домашній матч ЛЧ цього сезону на хвилі власної серії перемог, однак її жорстоко перервав Ньюкасл (0:4). А до цього в першому турі було впевнено переможено ПСВ (3:1).

Граючи на стадіоні Андерлехта, оскільки їхній власний стадіон не вважається придатним для проведення матчів УЄФА, Юніону доведеться зіткнутися із ще більш грізним суперником – Інтером.

Головний тренер Давід Юбер, який змінив Себастьяна Поконьолі, натякнув, що мета команди — потрапити до топ-24, оскільки цього достатньо, щоб забезпечити собі місце у плей-оф. З огляду на це навіть домашня нічия з Інтером дозволить продовжити шлях до бажаного досягнення, здавалося б, цілком досяжної мети.

Тим часом у чемпіонаті Юніон продовжив з того місця, на якому зупинився: у суботу вони здобули перемогу над Шарлеруа (3:1), що дозволило їм на три очки випереджати Брюгге на вершині Про-ліги.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Лейсен, Берджесс, Мак Аллістер — Аїт Ель-Хадж, Н'янг, Расмуссен, Зорган, Халаїлі — Флоруч, Девід.

Інтер: Зоммер — Бастоні, Ачербі, Біссек — Аугусто, Фраттезі, Чалханоглу, Сучич, Думфріс — Бонні, Мартінес.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.68, тоді як потенційний успіх Юніона оцінюється показником 4.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.15.

прогноз 0:2

ПСВ — НАПОЛІ

ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 22:00. ФІЛІПС, ЕЙНДХОВЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після поразки від Юніона (1:3) та напруженої нічиї з Баєром (1:1) у перших турах основного етапу ЛЧ перед ПСВ стоїть непросте завдання — вийти у плей-оф. Уникнувши чергової поразки ПСВ займає 27 місце — за межами бажаного.

Захисна лінія часто виявлялася їхньою слабкою стороною: в останніх 18 матчах ЛЧ клуб з Ейндховена відіграв на нуль лише одного разу, пропускаючи більше двох голів за гру в останніх десяти матчах. Тим не менш, незважаючи на те, що ПСВ дуже добре вміє забивати голи, він програв лише три з останніх 15 матчів на груповому етапі єврокубку.

Петер Бош нещодавно побачив, як його команда забила шість голів у двох матчах Ередівізі поспіль до та після міжнародної перерви. Це залишило чинних чемпіонів на другому місці чемпіонату за Феєноордом, але тепер їм потрібно постаратися перевершити очікування в Європі.

Єдині попередні зустрічі Наполі з ПСВ відбулися на груповому етапі Ліги Європи у сезоні-2012/13, коли голландський клуб виграв і вдома, і на виїзді із загальним рахунком 6:1. Звичайно, команда Серії А розраховує на найкращий результат у вівторок, оскільки вона продовжує прагнути нових вершин: хоча ПСВ і завоював Кубок європейських чемпіонів у 1988 році, "неаполітанцям" ніколи раніше не вдавалося пройти далі 1/8 фіналу в головному турнірі УЄФА.

У першому турі команда Антоніо Конте у меншості поступилася Манчестер Сіті (0:2), завдавши при цьому лише один удар по воротах англійців. Однак у другому турі їм удалося реабілітуватися: перемога над Спортінгом (2:1) завдяки дублю Расмуса Гойлунна.

Потім Гойлунн забив переможний гол у матчі Серії А проти Дженоа (2:1), а минулими вихідними Наполі прикро поступився Торіно (0:1). Це дозволило Інтеру наздогнати їх у чемпіонаті, якраз перед зустріччю двох найсильніших команд минулого сезону в Неаполі. Перш ніж цей престижний матч змусить Італію зупинитися, команда Конте вирушить до Нідерландів, де на неї чекає зростаючий список відсутніх через травми.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСВ: Коварж — Салах-Еддін, Гасеровські, Обіспо, Дест — Верман, Схаутен, Сайбарі — Перішич, Тіл, Ман.

Наполі: Мерет — Спінаццола, Буонджорно, Беукема, Ді Лоренцо — Гілмор — Ланг, Де Брюйне, Ангісса, Нерес — Лукка.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.23, тоді як потенційний успіх ПСВ оцінюється показником 3.06. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.63.

прогноз 1:1

КОПЕНГАГЕН — БОРУССІЯ Д

ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 22:00. ПАРКЕН, КОПЕНГАГЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Серія недавніх травм і спад форми привели до того, що Копенгаген втратив позиції в данській Суперлізі, опустившись на четверте місце з відставанням у шість очок позаду нинішнього лідера Орхуса.

Якоб Нееструп та його команда зазнали останнього розчарування у п'ятницю, програвши на Сількеборгу (1:3) — у цій грі Копенгаген примудрився пропустити три голи за всього лише 14 хвилин. Чинні чемпіони не здобули жодної перемоги в трьох матчах поспіль, а остання перемога була здобута майже місяць тому — також це був останній раз, коли їм вдалося забити два голи в одній грі.

Маючи лише дві перемоги у восьми іграх у всіх турнірах, на плечах Неєструпа починає наростати певний тиск. Данська команда також прагне своєї першої перемоги в ЛЧ, набравши одне очко у двох турах. Єдине очко Копенгаген набрав у матчі проти Баєра (2:2), і датчани сподіватимуться на ще одну гідну гру проти ще одного суперника з Бундесліги.

Щодо Дортмунда, то Боруссія буде сповнена рішучості реабілітуватися після болючої ​​поразки від Баварії (1:2) у суботньому Der Klassiker. Цей результат не лише поклав край дев'ятиматчевій безпрограшній серії "джмелів", але й завдав серйозного удару по її надіях на чемпіонство, оскільки Ніко Ковач та його команда вже відстають від лідерів на сім очок.

Якщо говорити про позитивний момент, то Боруссія добре розпочала свою кампанію в єврокубках, зігравши внічию з Ювентусом (4:4), а потім здобувши перемогу над Атлетіком (4:1). Жодна команда в цьому турнірі не забила більше голів, ніж "джмелі", і тепер німці постараються ще більше збільшити свої показники, готуючись до матчу з Копенгагеном.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Копенгаген: Котарські — Судзукі, Перейра, Хацидіакос, Лопес — Ларссон, Лерагер, Мадсен, Роберт — Ельюнуссі, Классон.

Боруссія Д: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсабаїні — Р'єрсон, Забітцер, Нмеча, Свенссон — Брандт, Адеємі — Гірассі.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ніко Ковача. Так, на перемогу Боруссії Д можна поставити з коефіцієнтом 1.91, тоді як потенційний успіх Копенгагена оцінюється показником 3.89. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.69.

прогноз 1:3

КАЙРАТ — ПАФОС

ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 19:45. ЦЕНТРАЛЬНИЙ СТАДІОН, АЛМАТИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КЕВАНАХ (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Кайрату довелося нелегко на старті в Лізі чемпіонів, оскільки клуб із розгромним рахунком програв обидва свої матчі. Команда Рафаеля Уразбахтіна в першому турі поступилася Спортінгу (1:4), а потім пропустила п'ять м'ячів від мадридського Реала, де Кіліан Мбаппе оформив хет-трик.

Хоча розрив у рівні гри з елітними європейськими грандами очевидний, господарі поля розглядатимуть домашній поєдинок із Пафосом як найкращу нагоду проявити себе в єврокубковому турнірі.

Чемпіони Казахстану домінують на внутрішній арені цього сезону, очолюючи Прем'єр-лігу з 58 очками після 25 матчів. До кінця сезону залишився лише один матч. Вони здобули 18 перемог, зіграли внічию чотири рази і програли всього тричі, що ставить їх за крок від завоювання другого поспіль чемпіонського титулу.

Цього сезону Кайрат вперше з'явився в основній сітці ЛЧ після успішного проходження кваліфікації, і хоча їх дебют у Європі поки не склався вдало, домашній матч проти такого ж новачка дає гарний шанс реабілітуватися.

Щодо гостей, Пафос також вперше у своїй історії вийшов в основний/ груповий етап Ліги чемпіонів, вигравши минулого сезону чемпіонат Кіпру.

Команда Хуана Карлоса Карседо наразі знову очолює чемпіонат, набравши 18 очок у семи матчах при шести перемогах та одній поразці, забивши 16 голів та пропустивши лише чотири.

Однак у Європі їм вдалося набрати одне очко у перших двох матчах. Вони розпочали свій єврокубковий сезон ЛЧ із нульової нічиєї проти Олімпіакоса, незважаючи на те, що грали більше години вдесятьох, а потім поступилися Баварії (1:5).

Чемпіони Кіпру підходять до матчу у вівторок, маючи за плечима переконливу перемогу з рахунком 4:0 у чемпіонаті, здобуту у п'ятницю, і цей результат має надати їм впевненості у надії реабілітуватися у єврокубках.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кайрат: Анарбеков — Мата, Сорокін, Мартинович, Тапалов — Громико, Арад, Касабулат, Мринський — Жоржинью, Сатпаєв.

Пафос: Міхаїл — Лукассен, Гольдар, Давід Луїс — Жажа, Родрігес, Шуньїч, Пілеас — Оршич, Драгоміп, Андерсон.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хуана Карлоса Карседо. Так, на перемогу Пафоса можна поставити з коефіцієнтом 2.61, тоді як потенційний успіх Кайрата оцінюється показником 2.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.15.