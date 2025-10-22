Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев'ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 22 жовтня, розпочавшись о 22:00.

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 мадридський Реал прийматиме туринський Ювентус.

[*] — положення в турнірній таблиці

СЕРЕДА, 22 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Іспанський та італійський гранди зустрінуться в середу ввечері, нагадавши про фінали головного єврокубка в 1998 і 2017 роках. Мадридці двічі здолали туринців у тих протистояннях і прагнуть продовжити своє домінування в Лізі чемпіонів уже під керівництвом Хабі Алонсо, раніше стартувавши в новій кампанії зі скромної перемоги над Марселем удома (2:1) і виїзного розгрому Кайрата (5:0).

Після успішного виїзду до Казахстана Реал Мадрид провів два матчі на внутрішній арені. Ще до перерви на поєдинки збірних колектив Алонсо вдома розібрався з Вільярреалом (3:1), а минулої неділі на виїзді впорався з Хетафе (1:0). Оборонні кадрові проблеми мадридців хоч і можуть трохи завадити їм сьогодні, але навряд чи вони призведуть до втрати ними очок.

В Ювентуса проблеми помітно більші. У Лізі чемпіонів колектив Ігора Тудора стартував із двох нічиїх, спочатку дивом урятувавшись від поразки Боруссії Дортмунд удома (4:4), а потім утративши виїзну звитягу над Вільярреалом (2:2). Нещодавня зустріч у чемпіонаті Італії із вихованцем свого сьогоднішнього суперника Ніко Пасом перетворила нічийну серію Ювентуса з п'яти матчів на безвиграшну з шести.

Гол і асист талановитого плеймейкера призвели до виїзної поразки туринців (0:2) і відкинули їх на сьому сходинку турнірної таблиці Серії А (-4 від Мілана), тоді як мадридці в Ла Лізі лідирують (+2 від Барселони). На папері все вказує на сьогоднішню перемогу Реала, можливо навіть не складну, хоч Ювентус у сезоні-2025/26 власним прикладом уже доводив, що бій триває до самого фінального свистка.

За версією FAVBET, більше шансів на успіх сьогодні мають підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу мадридського Реала пропонується коефіцієнт 1.49, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 6.20. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.90.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Хабі Алонсо, головний тренер мадридського Реала: "Підходимо до цього матчу дуже добре підготовленими. Я бачив, як команда прагне здобути свою третю перемогу в Лізі чемпіонів. Нам також потрібна підтримка стадіону. Ми знаємо, що люди їдуть на Бернабеу з особливим бажанням побачити великі матчі, і цей — один із таких. Сподіваємося, що їм сподобається. Ми повинні дати їм щось, щоб вони відповіли взаємністю".

Ігор Тудор, головний тренер Ювентуса: "Гра тут, у Мадриді, має мотивувати гравців. Проти нас гратиме команда великих чемпіонів. Ми не можемо дозволити собі думати більше, ніж треба, адже тоді вони легко забиватимуть нам. Це буде фантастичний матч двох чудових команд. Повинні підійти до нього правильно, зіграти дисципліновано, намагаючись пропускати якомога менше. Готуємося до кожного матчу так, ніби це фінал, незалежно від суперника".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Гюйсен, Мілітао, Каррерас — Гюлер, Чуамені, Беллінгем — Мастантуоно, Мбаппе, Вінісіус

Ювентус: Ді Грегоріо — Ругані, Келлі, Гатті — Камб'язо, Копмейнерс, Локателлі, Калулу — Консейсан — Девід, Їлдиз

Не зіграють: Александер-Арнольд, Карвахаль, Себальйос, Рюдігер — Бремер, Кабаль, Пінсольйо, Жегрова

Під питанням: Алаба, Гюйсен, Менді — Міретті

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:1

