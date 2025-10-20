Ліга чемпіонів

Все через порушення фінансового фейр-плей.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта заявив, що "синьо-гранатових" могли відсторонити від Ліги чемпіонів. Його слова наводить Football-Espana.

"УЄФА хотіла покарати нас, не дозволивши прийняти участь в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Саме той факт, що Барселона не є південноафриканською національною асоціацією і не може збільшувати капітал, був одним із аргументів, за допомогою яких нам вдалося домогтися, щоб УЄФА зменшила штрафи за недотримання фінансового фейр-плей з 60 мільйонів євро до 15.

Вони також хотіли накласти санкції, не дозволивши нам грати в наступній Лізі чемпіонів", — заявив Лапорта.