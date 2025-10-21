Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 21 жовтня та розпочнеться о 22:00.

В рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Баєр прийме на своєму полі чинного переможця турніру Парі Сен-Жермен.

БАЄР — ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН

ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ БАЙАРЕНА, ЛЕВЕРКУЗЕН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Баєр спробує здобути першу перемогу в поточному розіграші Ліги чемпіонів, але супротивник для цього не дуже підходить. Матчі, в яких леверкузенці мали перемагати, залишились позаду. Баєр зіграв внічию проти Копенгагена на виїзді, врятувавшись на останніх хвилинах, а після цього на своєму полі поділив бали з ПСВ. Втім, команда ще не програвала після приходу Каспера Юльманна й спробує подовжити свою успішну серію.

У вихідні в рамках Бунедсліги Баєр грав проти Майнца з підвалу турнірної таблиці й пропустив три м'ячі. На щастя для команди, забити вдалось чотири рази, але проблеми в захисті очевидні. Леверкузенці дозволили супротивнику нанести 12 ударів — у двобої з Парі Сен-Жермен така статистика може стати фатальною.

Парі Сен-Жермен отримав один з найскладніших ростерів супротивників, але не дивлячись на це, дуже вдало розпочав турнір. Спочатку парижани вщент розбили Аталанту на своєму полі (4:0), а після цього без половини основного складу здолали Барселону на виїзді. І хоч в чемпіонаті команда Луїса Енріке виграла всього лише один з чотирьох останніх матчів, вона збирається отримати максимальний результат після третього туру основного етапу.

Що стосується Ілля Забарного, то він повністю відіграв матч у вихідні, в якому Парі Сен-Жермен протистояв Страсбуру (3:3). Очікується, що Маркіньйос пропустить матч проти Баєра, тому український центральний захисник має бути в стартовому складі. Також тренерський штаб не зможе розраховувати на Фабіана Руїса та Жоау Невеша. Однак є й хороші новини — Усман Дембеле відновився після травми й має потрапити у заявку на матч.

Баєр та Парі Сен-Жермен вже перетинались в Лізі чемпіонів — це сталося у 2014 році в рамках 1/8 фіналу. Тоді парижани двічі перемогли: на виїзді завдяки дублю Ібрагімовича та голам Матюїді й Кабая, а вдома — після точних ударів Маркіньйоса й Лавессі (2:1).

За версією FAVBET, більше шансів на успіх мають підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу Парі Сен-Жермен в основний час пропонується коефіцієнт 1.67, тоді як потенційний успіх леверкузенців оцінюється показником 4.45. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.65.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БАЄР: Флеккен — Андріх, Баде, Тапсоба — Васкес, Фернандес, Гарсія, Грімальдо — Поку, Ечеверрі — Кофане

ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН: Шевальє — Хакімі, Забарний, Пачо, Нуну Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Лі — Кварацхелія, Рамуш, Баркола

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

