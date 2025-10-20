Ліга чемпіонів

Англієць близький до відновлення, тоді як участь Карвахаля, Себальйоса та Гюйсена залишається під питанням

Захисник мадридського Реала Трент Александер-Арнольд відновився після травми та провів частину тренування з командою, повідомляє AS.

Англієць пропустив останні шість матчів мадридців і не грав за збірну під час жовтневого міжнародного вікна.

У клубі оптимістично налаштовані щодо його повернення до заявки на матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса, який відбудеться 22 жовтня. Водночас участь Трента у стартовому складі після місячної паузи поки не гарантована.

За інформацією джерела, Карвахаль, Гюйсен і Себальйос продовжують тренуватися індивідуально та залишаються під питанням не лише на гру з Ювентусом, а й на Ель Класіко проти Барселони, що пройде 26 жовтня.

Рюдігер продовжує відновлення після травми стегна і точно не зіграє у найближчих матчах. Менді вже тренується у загальній групі та може повернутися до складу, тоді як Алаба пройде медичне обстеження після дискомфорту у литковому м’язі, який він відчув під час гри проти Хетафе.