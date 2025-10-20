Ліга чемпіонів

Іспанський фахівець відзначив аргентинського колегу.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про головного тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне напередодні очної дуелі в Лізі чемпіонів. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Звичайно, це тренер, на якого я рівняюся і у кого вчуся в багатьох ситуаціях. Я б виділив його пристрасть. З огляду на час, який він вже у футболі, в одному клубі з одними і тими ж гравцями, у нього збереглася хватка, здатність передавати енергію і прагнення до перемоги.

Ми, тренери, існуємо в дуже складних умовах, і щоб впливати на гравців, потрібні видатні здібності. Я не знайомий з ним особисто, але все, що я чув про нього, говорить мені, що він дуже сильний у цій справі. Це одна з причин, чому його команді вдається підтримувати такий рівень довгий час.

Раз Сімеоне грає в Лізі чемпіонів, головному турнірі Європи, він зможе досягти успіху де завгодно, в тому числі і в АПЛ. Звісно, потрібно приїхати в Англію, спробувати і відчути, але я абсолютно впевнений, що його майстерність неймовірна, а його характер і готовність до перемог допоможуть йому де завгодно", – заявив Артета.

Матч між Арсеналом та Атлетіко відбудеться 21-го жовтня, о 22:00 за київським часом.