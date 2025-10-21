Ліга чемпіонів

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью виступив перед матчем Ліги чемпіонів проти Ньюкасла, давши кілька ключових коментарів щодо суперника, атмосфери та своєї мотивації.

Він зазначив, що команда зіткнеться з дуже сильною командою. За його словами, менше досвідчені люди можуть помилитися, оцінюючи потенціал Ньюкасла лише за стартовими матчами. Моурінью наголосив:

"Ми зіткнемося з дуже сильною командою. Менш кваліфіковані люди можуть подивитися на стартові матчі і помилитися щодо потенціалу цієї команди. Вони дуже організовані й підібрали гравців, які відповідають ідеям їхнього головного тренера. Це феноменально фізична команда з чотирма дуже швидкими фланговими гравцями".

Щодо атмосфери на стадіоні Сент-Джеймс Парк Моурінью підкреслив, що це фантастичне місце для матчу:

"Це фантастичний стадіон для матчу. Люди приходять сюди не просто подивитися поєдинок, вони приходять, щоб грати разом зі своєю командою... Це зовсім інша культура, ніж у Лондоні, і я люблю грати тут. Я сказав це гравцям Бенфіки, коли розмовляв з ними вчора — навіть як суперник, грати тут прекрасно".

Тренер згадав легендарного сера Боббі Робсона і висловив повагу до нього, підкресливши важливу роль, яку той відіграв у його кар’єрі:

"Я чув слова про Ньюкасл і повністю їх підтримую. Це чудові слова про сера Боббі та роль, яку він відіграв у моїй кар’єрі".

Моурінью також попередив, що ніхто не повинен втратити концентрацію через турнірну позицію Ньюкасла в чемпіонаті:

"Не дозволю, щоб хтось недооцінив Ньюкасл. Я знаю, що вони всі хочуть більшого, ніж Кубок ліги, але це лише початок. Грати в Лізі чемпіонів — важливий крок, і я думаю, що клуб рухається у правильному напрямку".

Про сера Боббі Моурінью сказав, що працював із ним кілька років і не було жодного дня без гордості та пристрасті:

"Я працював із сером Боббі кілька років, і не було жодного дня, коли б він не проявляв гордість і пристрасть до Ньюкасла — до міста, регіону і клубу. Навіть коли я був тренером інших англійських клубів, я ніколи не приховував, наскільки дорогим для мене є Ньюкасл завдяки впливу людини, яка є легендою".

Щодо гри Моурінью сказав:

"Вони — дуже сильна команда. Високі гравці при стандартах доволі небезпечні. На Сент-Джеймс Парк вболівальники грають. Ми повинні бути готовими терпіти — на полі буде важко".

Про підготовку Бенфіки тренер розповів:

"Ми тренувалися в четвер та попереднього дня… Ми зробили деякі речі, але в повільнішому темпі, ніж я хотів, як з передачами, так і з побудовою гри всередині поля".

Матч Ньюкасл — Бенфіка відбудеться 21 жовтня о 22:00 за київським часом.