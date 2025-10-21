Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев’ю матчу основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 21 жовтня та розпочнеться о 22:00.
21 жовтня 2025, 09:00
У вівторок на Емірейтс Стедіум розіграється одна з найцікавіших шахових партій третього туру Ліги чемпіонів — лондонський Арсенал приймає мадридський Атлетіко. Це лише третя зустріч цих команд в історії, але вона обіцяє бути напруженою та тактично вивіреною.
АРСЕНАЛ — АТЛЕТІКО МАДРИД
ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO
Північний Лондон живе в атмосфері ейфорії – Арсенал виглядає майже ідеальним на старті сезону. У Лізі чемпіонів "каноніри" двічі перемогли з однаковим рахунком 2:0, спочатку обігравши Атлетік Більбао, а потім і Олімпіакос. Ці перемоги продовжили вражаючу серію з шести поспіль домашніх перемог у групових/основних етапах ЛЧ без пропущених м’ячів. У Прем’єр-лізі команда Мікеля Артети також не знає поразок, після успіху проти Фулгема (1:0) здобувши п’яту перемогу поспіль і продовживши очолювати турнірну таблицю АПЛ. Команда виглядає міцною цілісною структурою, де блискуче працює оборона, а півзахисники та нападники демонструють ефективність у потрібні моменти.
Незважаючи на низку травм, глибина складу дозволяє Артеті маніпулювати кадрами. Після відпочинку в грі з Фулгемом можуть повернутися до старту Габріел Мартінеллі та Мікель Меріно. Основним форвардом команди залишається Віктор Йокерес, а творчість на флангах забезпечують Букайо Сака та інші гравці. Арсенал підходить до матчу як яскравий фаворит, маючи за плечима феноменальну домашню серію та ідеальний старт у єврокубках. Але є і стара проблема — це реалізація моментів.
Команда Дієго Сімеоне, як завжди, демонструє характер, але доволі нестабільно. У чемпіонаті Іспанії "матрасники" після нічиїх на старті виграли три з чотирьох останніх матчів, у тому числі в п’ятницю обіграли Осасуну (1:0). Однак головною проблемою залишаються виїзні ігри – у п’яти поєдинках на чужих полях Атлетіко ще не перемагав (дві поразки, три нічиї). У Лізі чемпіонів історія двобічна: після драматичної поразки в кінцівці від Ліверпуля (2:3) на Енфілді, мадридці розгромили Айнтрахт Франкфурт з рахунком 5:1 вдома.
Сімеоне, безсумнівно, побудує свою гру від оборони, зробивши ставку на фізику, працьовитість у півзахисті та контратаки. Головною ударною силою є Хуліан Альварес, а габаритний норвежець Александер Серлот також може стати ключовою фігурою у атаці. Незважаючи на те, що Атлетіко забивав у всіх 11 офіційних матчах сезону, саме їхня виїзна форма викликає найбільші сумніви перед візитом до Лондона.
За версією FAVBET, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.58, тоді як потенційний успіх Атлетіко Мадрид оцінюється показником 5.70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.30.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Меріно, Субіменді, Райс — Сака, Йокерес, Мартінеллі
АТЛЕТІКО МАДРИД : Облак — Льоренте, Ле Норман, Хіменес, Ганко — Сімеоне, Галлагер, Коке, Барріос — Хуліан Альварес, Серлот
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:0
