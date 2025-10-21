Ліга чемпіонів

Італійський фахівець налаштовує Наполі на атакувальний футбол у першому матчі проти ПСВ, попри недавню поразку в Серії А.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте звернувся до гравців і вболівальників перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСВ Ейндховен. Хоча команда минулої суботи зазнала невдачі в Серії A, Конте кличе до конструктивної реакції ─ і не хоче, щоб поразка затмила впевненість.

Конте заявив: "Мені сподобалася гра в Турині, але результат, очевидно, був негативним і впливає на загальну думку. Тепер нам доведеться зіграти проти чудової команди, яка виграла чемпіонат Нідерландів минулого сезону".

Він додав: "Вони грають у особливий тип футболу, ми маємо бути дуже обережними, але ми прийшли сюди не для того, щоб грати на жертву, а щоб грати в гру. Буде два етапи, ми спробуємо зробити їх обидва найкращим чином".

На думку Конте, нинішній сезон для Наполі має бути сприйнятий як етап зростання: "Порівняно з минулим сезоном, ми пропустили більше голів, але й забили більше. Середній показник зріс. Навіть у нашій останній грі у нас було багато можливостей забити. Однак неминуче, що нам потрібно більше, ніж просто стабільність, — кількість ігор значно зросла порівняно з минулим роком. Можливо, саме це трохи піддає вас контратакам та іншим ризикам".

Коли запитали про трансферні придбання та їх адаптацію, Конте сказав: "Я думаю, що Ноа значно зростає з тактичної точки зору … Ми поставили Нереса ліворуч, коли ми перейшли до схеми 4‑3‑3… сьогодні ж Нерес може грати праворуч, а Ланг незабаром отримає гру в стартовому складі. Він росте та працює, він повинен продовжувати в тому ж дусі".

Про ще одного новачка: "Період навчання для Сема легший, бо він уже грав в італійській лізі… Він більше звик до цього, наполегливо працює та намагається вдосконалюватися".

На зауваження про те, що Беукема не був викликаний до збірної Нідерландів, Конте відповів: "Йдеться про хорошого гравця, якому, на мою думку, є куди вдосконалюватися. … Він, безумовно, хороший гравець, який може поставити собі за мету стати гравцем збірної Нідерландів".

Матч Наполі — ПСВ відбудеться завтра, 21 жовтня о 22:00, у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.