Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував майбутній поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

"Попереду напружена гра. Наш суперник чудово обороняється, ефективно діє на перехопленнях і швидко виходить в атаку через фланги. Ми прагнемо продемонструвати гру, яка принесе перемогу над Арсеналом", — цитує слова аргентинського фахівця Cadena Ser.

Матч Арсенал проти Атлетіко відбудеться на лондонському стадіоні сьогодні, 21 жовтня. Стартовим свистком о 22:00 розпочнеться ця битва за очки в групі.

Сімеоне традиційно акцентує на дисципліні та контратаках, що може стати вирішальним у протистоянні з динамічним стилем Арсеналу.