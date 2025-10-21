Тренер Атлетіко оцінив сильні сторони лондонців.
Дієго Сімеоне, getty images
21 жовтня 2025, 09:50
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував майбутній поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Арсеналу.
"Попереду напружена гра. Наш суперник чудово обороняється, ефективно діє на перехопленнях і швидко виходить в атаку через фланги. Ми прагнемо продемонструвати гру, яка принесе перемогу над Арсеналом", — цитує слова аргентинського фахівця Cadena Ser.
Матч Арсенал проти Атлетіко відбудеться на лондонському стадіоні сьогодні, 21 жовтня. Стартовим свистком о 22:00 розпочнеться ця битва за очки в групі.
Сімеоне традиційно акцентує на дисципліні та контратаках, що може стати вирішальним у протистоянні з динамічним стилем Арсеналу.