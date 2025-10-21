Ліга чемпіонів

Тренер Атлетіко оцінив сильні сторони лондонців.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував майбутній поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Арсеналу.

"Попереду напружена гра. Наш суперник чудово обороняється, ефективно діє на перехопленнях і швидко виходить в атаку через фланги. Ми прагнемо продемонструвати гру, яка принесе перемогу над Арсеналом", — цитує слова аргентинського фахівця Cadena Ser.

Матч Арсенал проти Атлетіко відбудеться на лондонському стадіоні сьогодні, 21 жовтня. Стартовим свистком о 22:00 розпочнеться ця битва за очки в групі.

Сімеоне традиційно акцентує на дисципліні та контратаках, що може стати вирішальним у протистоянні з динамічним стилем Арсеналу.