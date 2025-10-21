Ліга чемпіонів

Барселона готується до важливого матчу Ліги чемпіонів, маючи обмежений склад і високу відповідальність за результат.

ФК Барселона готується до третього туру Ліги чемпіонів, у якому у вівторок на стадіоні Естаді Олімпік Льюїс Компаніс прийматиме Олімпіакос. Головний тренер каталонців Гансі Флік виступив на передматчевій пресконференції й назвав поєдинок важливим поворотним моментом сезону.

"Ми переживаємо складний момент, багато травмованих, інші лише повернулися, але ще не готові на 100%. Проте наша мета завжди одна: боротися до кінця, викладатися на повну, перемагати та брати всі три очки", – сказав Флік.

Німецький фахівець визнав, що команда перебуває в процесі побудови, однак бачить позитивні сигнали.

"Зараз складна ситуація, і саме тому три очки проти Жирони були такими важливими. Але команда грає добре, у неї чудовий настрій, і мені подобається атмосфера. Ми проаналізували матч і знаємо, що нам потрібно краще позиціонуватися, більше бігати та краще пресингувати".

Про суперника й характер гри

Флік окремо відзначив гру Олімпіакоса в атаці, наголосивши, що його підопічні повинні бути дуже уважними.

"Олімпіакос добре грає в атаці, і нам потрібно буде звернути увагу на їхніх нападників. У них чіткий план гри, і це буде дуже складно".

Емоції та червона картка

Після нещодавнього вилучення у матчі чемпіонату проти Жирони, тренера спитали про його емоції — і він зізнався, що відчуває сильну прив’язаність до клубу.

"Я не нервую. Це правда, що я виявляю свої емоції більше, ніж раніше, але цей клуб повністю змінив мене. Можливо, мені варто контролювати свої імпульси, але я люблю Барсу, Барселону та її людей, і тому я завжди віддаюся на повну".

Стан травмованих

Щодо гравців, які наразі не доступні, Флік поділився обережним оптимізмом.

"Ми сподіваємося, що Ферран і Рафінья зможуть бути доступними для Ель Класіко, але нам доведеться діяти повільно. Нам потрібно мінімізувати ризики, а грати з Ферраном завтра було б занадто ризиковано".

Матч Барселона — Олімпіакос відбудеться у вівторок, 22 жовтня. Початок гри — о 22:00 за київським часом.