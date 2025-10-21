Ліга чемпіонів

Тренер Реала хвалить гольову серію француза.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився думками про стан Кіліана Мбаппе напередодні поєдинку з Ювентусом у Лізі чемпіонів. З 1 вересня 2025 року француз забиває в кожному матчі, у якому бере участь.

"Ми дуже задоволені, як Кіліан справляється. Він приймав чудові рішення в гольових моментах і був дуже залученим", — цитує слова іспанського фахівця AP.

У сезоні-2025/26 Мбаппе провів 14 матчів, забивши 16 голів і віддавши дві результативні передачі. Його гольова серія додає впевненості Реалу перед важливим матчем.

Поєдинок Реал — Ювентус відбудеться 22 жовтня в Мадриді о 22:00.