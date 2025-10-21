Ліга чемпіонів

Крістенсен пропустить гру з Олімпіакосом через хворобу.

Барселона повідомила про втрату захисника напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса. Андреас Крістенсен не готовий грати через шлунково-кишкове захворювання, повідомила прес-служба клубу.

Натомість нападник Ферран Торрес здоровий і може вийти на поле. Напередодні головний тренер Ганс-Дітер Флік вважав, що Торресу ще зарано грати, але ситуація покращилася.

Поєдинок Барселона — Олімпіакос розпочнеться о 19:45 за київським часом.