Крістенсен пропустить гру з Олімпіакосом через хворобу.
Андреас Крістенсен, Getty Images
21 жовтня 2025, 14:51
Барселона повідомила про втрату захисника напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса. Андреас Крістенсен не готовий грати через шлунково-кишкове захворювання, повідомила прес-служба клубу.
Ліга чемпіонів. Третій тур. Анонс
Натомість нападник Ферран Торрес здоровий і може вийти на поле. Напередодні головний тренер Ганс-Дітер Флік вважав, що Торресу ще зарано грати, але ситуація покращилася.
Поєдинок Барселона — Олімпіакос розпочнеться о 19:45 за київським часом.