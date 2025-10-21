Ліга чемпіонів

Football.ua разом із FAVBET пропонують кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 продовжує вражати новим форматом, який додає інтриги та яскравих моментів. Третій тур обіцяє захопливі протистояння, де гранди європейського футболу зійдуться з амбітними командами.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із FAVBET підготували три найперспективніші ставки на сьогоднішні матчі.

На сьогодні ми вибрали наступні поєдинки: Барселона — Олімпіакос, Юніон Сент-Жилуаз — Інтер та Копенгаген — Боруссія Д.

Барселона — Олімпіакос

Ставка: Перемога Барселони з форою -1,5 з коефіцієнтом 1.7

На матч між Барселоною та Олімпакосом рекомендуємо поставити на варіант Фора -1,5 на перемогу "блаугранас" з коефіцієнтом 1,7 від FAVBET.

Барселона продовжує використовувати свій запасний стадіон під час реконструкції Камп Ноу, однак і на Монжуїку підтримка дуже сильна. Команда Ганса-Дітера Фліка славиться атакувальною грою і завжди має безліч моментів біля чужих воріт, якраз з суперниками, які воліють грати другим номером.

Олімпіакос, у свою чергу, проводить мало матчів без пропущених м'ячів, навіть у чемпіонаті Греції, де команд рівня каталонського гранда просто не буває.

Юніон Сент-Жилуаз — Інтер

Ставка: Перемога Інтера із коефіцієнтом 1.8

Для матчу бельгійського Юніона проти міланського Інтера одним із найкращих варіантів для ставок є перемога гостей з коефіцієнтом 1,8 від FAVBET.

Бельгійська команда є очевидним аутсайдером, незважаючи на впевнену перемогу над ПСВ (3:1) у першому турі, після якої був розгром від Ньюкасла (0:4). Команда любить атакувати і при цьому зберігати дисципліну біля своїх воріт, проте протистояти гранду буде вкрай складно.

Інтер незважаючи на гостьовий статус — явний фаворит протистояння, тим більше після напруженої та важливої ​​перемоги над Ромою у Серії А. До того ж "нерадзуррі" мають чудову серію перемог без пропущених м'ячів в основному етапі турніру, яка продовжилася двома перемогами у двох стартових турах над Аяксом та Славією.

Копенгаген — Боруссія Д

Ставка: Обидві заб’ють з коефіцієнтом 1.75

Копенгаген любить забивати у ворота будь-яких суперників та грандів, однак і про свої ворота часто забувають захисники, які підключаються до атак своєї команди. Зараз данська команда дуже нестабільна і може видати як приємний сюрприз, так і прикру невдачу.

Дортмундська Боруссія завжди грає в атакуючий футбол, що й підтвердив матч на минулих вихідних проти Баварії (1:2). "Джмелі" забили вісім голів у двох стартових турах Ліги чемпіонів, тож про атакуючий потенціал говорити не варто, але й пропущених м'ячів вже п'ять.

Саме тому прогноз на голи обох виглядає найбільш вірогідним сценарієм.

