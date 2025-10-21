Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють англійський Ньюкасл та лісабонська Бенфіка.
Анатолій Трубін, Getty Images
21 жовтня 2025, 21:43
Англійський Ньюкасл та лісабонська Бенфіка зіграють у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Сент-Джеймс Парк.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Ботман, Берн — Гімараєс, Майлі, Ремзі — Мерфі, Вольтемаде, Гордон.
Запасні: Томпсон, Рамсдейл, Шер, Жоелінтон, Тоналі, Барнс, Крафт, Осула, Еланга, Віллок, Мерфі.
Запасні: Соареш, Обрадор, Іванович, Баррейру, Шельдеруп, Даль, Е. Араужу, Віндер, Велозу, Регу, Пріоште, Ліма.
Бенфіка: Трубін — Дедич, Т. Араужу, Отаменді, А. Сілва, Аурснес — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Павлідіс, Судаков.
Гра Ньюкасл — Бенфіка почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.