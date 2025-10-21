Дебютанти головного єврокубкового турніру сильнішого визначити не змогли.
Кайрат - Пафос, Getty Images
21 жовтня 2025, 21:50
У матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів дебютанти турніру Кайрат та Пафос поділили очки, закінчивши матч із рахунком 0:0.
Вже на четвертій хвилині кіпріоти залишилися у меншості після вилучення Жуана Корреї за грубий фол.
Незважаючи на це, Пафос іноді відповідав контратаками і навіть забив гол у середині другого тайму, але його було скасовано через офсайд.
Кайрат володів перевагою по володінню м'ячем і завдав 22 удари по воротах, проте реалізувати свої шанси не зміг.
Після трьох турів у Пафоса два бали та 26 місце, а у Кайрата один бал та 33 позиція.
Кайрат — Пафос 0:0
Кайрат: Анарбеков — Тапалов (Тюкбаєв, 46), Мартинович, Сорокін, Мата — Арад (Рікардіньйо, 90), Глазер (Зарія, 61) — Мринський, Жоржинью, Громико (Касабулат, 89) — Сатпаєв.
Пафос: Міхаїл — Бруно (Ланга, 90), Лукассен, Луїс, Пілеас (Гольдар, 66) — Пепе (Дімата, 79), Шуньїч — Кіна (Бассуаміна, 66), Драгомір, Оршич (Сема, 79) — Коррея.
Попередження: Сатпаєв, Арад, Тюкбаєв — Шуньїч.
Вилучення: Коррея, 4.