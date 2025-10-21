Ліга чемпіонів

Жуан Коррея у негативному плані записав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів.

Пафос у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів поділив очки з Кайратом (0:0).

У цьому матчі вже на третій хвилині та третій секунді кіпріоти залишилися у меншості після вилучення захисника Жуана Корреї, який ногою зарядив в обличчя супернику.

За інформацією OneFootball, це було найшвидше вилучення в історії основного/групового етапів Ліги чемпіонів.

Цікаво, що попередній антирекорд належав українському захиснику донецького Шахтаря Олександру Кучеру, який заробив червону картку на третій хвилині та 59 секунді матчу проти Баварії у 2015 році.

Додамо, що в іншому стартовому матчі третього туру ЛЧ Барселона познущалася з Олімпіакоса.