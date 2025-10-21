Ліга чемпіонів

Невдала гра для українського захисника парижан у єврокубках.

ПСЖ у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях зустрічається з леверкузенським Баєром.

Після швидкого голу у ворота "фармацептів", на 24 хвилині стався неприємний епізод у штрафному майданчику парижан, де український захисник Ілля Забарний невдало впав у боротьбі з суперником і торкнувся м'яча рукою — арбітр вказав на позначку, а також показав жовту картку українцю.

Проте пенальті не зміг реалізувати Алехандро Грімальдо, який пробив у праву стійку.

Потім команди обмінялися вилученнями — спочатку на 32 хвилині з поля пішов Роберт Андріх за грубий удар ліктем суперника, а через п'ять хвилин червону картку отримав Забарний, який не встиг за Крістіаном Кофане у своєму штрафному майданчику.

У результаті пенальті реалізував Алейш Гарсія, який зрівняв рахунок у матчі.

Для 23-річного українця це була десята гра у складі паризького клубу — на його рахунку один гол.

Також зазначимо, що Забарний вчетверте у своїй кар'єрі закінчив матч достроково. Раніше він отримав дві червоні картки у матчах УПЛ за київське Динамо та одну в АПЛ за Борнмут.

