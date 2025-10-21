Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, який відбувся 21 жовтня 2025 року.

Кайрат та Пафос у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів голами вболівальників порадувати не змогли (0:0).

Незважаючи на те, що команда з Кіпру з четвертої хвилини грала у меншості через вилучення Жуана Корреї, казахи не змогли скористатися своїми численними моментами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кайрат — Пафос у рамках 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26:

Кайрат — Пафос 0:0

Кайрат: Анарбеков — Тапалов (Тюкбаєв, 46), Мартинович, Сорокін, Мата — Арад (Рікардіньйо, 90), Глазер (Зарія, 61) — Мринський, Жоржинью, Громико (Касабулат, 89) — Сатпаєв.

Пафос: Міхаїл — Бруно (Ланга, 90), Лукассен, Луїс, Пілеас (Гольдар, 66) — Пепе (Дімата, 79), Шуньїч — Кіна (Бассуаміна, 66), Драгомір, Оршич (Сема, 79) — Коррея.

Попередження: Сатпаєв, Арад, Тюкбаєв — Шуньїч.

Вилучення: Коррея, 4.