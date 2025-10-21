Після перерви команда Дієго Сімеоне пропустила після стандарту й розвалилась.
Арсенал — Атлетіко, Getty Images
21 жовтня 2025, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Атлетіко:
Арсенал — Атлетіко 4:0
Голи: Габріел, 57, Мартінеллі, 64, Йокерес, 67, 70
Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Габріел (Москера, 72), Льюїс-Скеллі — Субіменді (Нергор, 72), Езе (Нванері, 72), Райс — Сака, Йокерес (Меріно, 83), Мартінеллі.
Облак — Льоренте, Хіменес (Баена, 63), Ле Норман, Ганцко — Сімеоне (Грізманн, 72), Барріос, Коке (Галлагер, 63), Гонсалес (Руджері, 63) — Серлот (Альмада, 72), Альварес.
Попередження: Субіменді — Хіменес, Ле Норман