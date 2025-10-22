Жозе Моурінью під кінець гри поплив і навіть замінами не супроводжував побиття його команди.
Ньюкасл — Бенфіка, Getty Images
22 жовтня 2025, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бенфіка:
Ньюкасл — Бенфіка 3:0
Голи: Гордон, 32, Барнс, 71, 83
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Ботман, Берн — Гімараес (Віллок, 90), Майлі, Ремзі (Жоелінтон, 63) — Мерфі (Барнс, 63), Вольтемаде (Осула, 85), Гордон (Еланга, 85).
Трубін — Дедич (Іванович, 63), Т. Араужу, Отаменді, А. Сілва, Аурснес — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Павлідіс, Судаков.
Попередження: Тіав — Лукебакіо